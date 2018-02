Začenjajo se boji za polfinale Sportal Na moškem hokejskem turnirju 23. zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu se danes začenjajo četrtfinalni obračuni. Ob 4.10 zjutraj se bosta spopadli reprezentanci Češke in ZDA, ob 8.40 Norveške in Rusije, popoldne ob 13.10 pa še Švedske in Nemčije ter Kanade in Finske.

