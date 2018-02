Nas bo ona zastopala na Evroviziji? TOčnoTO.si Po sobotnem polfinalnem večeru EME 2018 je veliko pozornosti požela mlada pevka. Številni spletni uporabniki in oboževalci Evrovizije so namreč navdušeni nad glasom in pesmijo mlade Lare Kadis. Le-ta se je s pesmijo Zdaj sem tu uvrstila v veliki finale. Zanimivo pa je, da je najstnica sama napisala tako besedilo, kot tudi samo glasbo. Aranžma pa […]

