Pivski težkokategorniki pozor: dokazana povezava med kroničnim popivanjem in demenco Politikis Kronično pitje velikih količin alkohola je glavni dejavnik tveganja za vse oblike demence, predvsem kar zadeva zgodnji začetek bolezni, je razvidno iz raziskave, ki so jo objavili danes v strokovni reviji The Lancet Public Health. Raziskovalci so proučili več kot 57.000 primerov zgodnje oblike demence v Franciji. Pri tem so po poročanju francoske tiskovne agencije […]

