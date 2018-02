V dveh ločenih operacijah v 81 državah zasegli več kot 41.000 umetniških predmetov Dnevnik Svetovna carinska organizacija, Europol in Interpol so v dveh sicer ločenih operacijah, a s skupnim ciljem proti nezakoniti trgovini s kulturnimi dobrinami, v 81 državah zasegli več kot 41.000 umetniških in zgodovinskih predmetov, je danes na svoji...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Argentina

Španija Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Andreja Katič

Miro Cerar

Maruša Ferk

Žan Mahnič