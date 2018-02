Hekerji lani povzročili za 600 milijard dolarjev škode Svet kapitala Hekerji so lani povzročili za 600 milijard dolarjev škode, kaže raziskava podjetja Mcafee in ameriškega centra za strateške in mednarodne študije CSIS. Hekerji iz Rusije in Severne Koreje so tisti, ki najpogosteje napadejo finančne institucije, medtem ko je Kitajska najbolj aktivna na področju spletnega vohunjenja.

