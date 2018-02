Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI) in Univerza v Ljubljani (UL) že osmo leto organizirata natečaj za rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani. Najboljše tri inovacije bodo prejele strokovno in finančno podporo iz nagradnega sklada, ki znaša 6000 evrov. Prijave na razpis so na voljo do 15. marca do polnoči.