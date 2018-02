Erjavec: Vladno gradivo gre v smeri priznanja neodvisne Palestine SiOL.net Priznanje Palestine bo vlada obravnavala na naslednji seji, je po današnji seji vlade povedal zunanji minister Karl Erjavec. Pojasnil je, da je gradivo pripravljeno in da so dobili tudi odzive posameznih ministrstev. "8. marca bo seja odbora državnega zbora za zunanjo politiko in do takrat bomo poskrbeli za ustrezne vladne sklepe," je povedal Erjavec.

