Pogrešajo 21-letno Hristino Veladžić iz Ljubljane Dnevnik Svojci pogrešajo 21-letno Hristino Veladžić iz Ljubljane. V ponedeljek je odšla od doma neznano kam in se še ni vrnila. Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, je visoka okoli 175 centimetrov, srednje postave, temnejših dolgih las in...

Sorodno























































































































































Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Drnovšek

Andreja Katič

Jan Oblak

Kevin Kampl

Josip Iličić