Bilbao - Baskovska separatistična organizacija Eta načrtuje svojo dokončno razpustitev okvirno do letošnjega poletja. O tem naj bi uradno odločali preostali člani organizacije. Kot je danes zapisala organizacija v baskovskem časniku Gara, kjer so objavili svoje načrte, so »minili časi« Ete. »Konec politično-vojaške strategije označuje začetek konca organiziranega ciklusa,« so zapisali pri Eti. Č