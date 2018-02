Zaradi ropa hranilnice pridržali 30-letnika iz BiH Delo Koper/Postojna - Po ponedeljkovem ropu hranilnice v Postojni je policija prišla na sled 30-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine, ki že dlje časa stanuje na območju Postojne. Med hišno preiskavo so našli večino denarja iz ropa in 30-letniku v torek odvzeli prostost. Po poročanju STA so ga danes privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor. Moški je v poslovalnico Hranilnice

