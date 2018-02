Obmejni policisti v eni noči prijeli kar devet migrantov, ki so nezakonito vstopili v državo Nova24TV Migrantski val se nadaljuje in očitno tudi stopnjuje, saj policisti vsak dan odkrijejo primere nezakonitih vstopov v državo. V sredo in v noči s srede na četrtek so obmejni policisti Policijske uprave Novo Mesto izsledili in prijeli kar devet nezakonitih migrantov iz Afganistana, Sirije in Alžirije. Policijska kronika PU Novo Mesto se je v sredo […]

