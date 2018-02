Pri Kurbusovih znova razstava orhidej in tropskih metuljev Radio Ognjišče

V rastlinjakih vrtnega centra Kurbus v Meleh pri Gornji Radgoni, ki letos obeležuje 40 let obstoja, so odprli razstavo orhidej in tropskih metuljev. Kot je povedala direktorica centra Simona Kurbus, bo več kot 3000 kosov orhidej in okoli 600 živo pisanih metuljev v družbi tropskih papig na ogled vse do 18. marca....

Sorodno Oglasi Omenjeni Gornja Radgona Najbolj brano Osebe dneva Klemen Bauer

Jakov Fak

Peter Prevc

Janez Drnovšek

Miro Cerar