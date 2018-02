Najstarejše jamske poslikave ustvarili neandertalci RTV Slovenija Znanstveniki so z novo tehnologijo natančneje določili starost najstarejših jamskih poslikav in ugotovili, da so nastale 20. 000 let pred tem, ko so v Evropo prišli predniki sodobnega človeka.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Španija Najbolj brano Osebe dneva Gašper Vidmar

Miro Cerar

Jakov Fak

Karl Erjavec

Rok Marguč