Ema 2018: Lea Sirk gre na Portugalsko! Reporter Slovenijo bo maja na tekmovanju za Pesem Evrovizije v Lizboni zastopala Lea Sirk. Med osmimi tekmovalci, ki so si nastop v finalu priborili že v predizboru preteklo soboto, so jo izbrali gledalci in poslušalci ter strokovna žirija. To je najbolj prepričal

