Kolumbija je ZDA izročila 'ekvadorskega Pabla Escobarja' 24ur.com Kolumbija je ZDA izročila razvpitega mamilarskega šefa, ki je znan kot "ekvadorski Pablo Escobar". Washington Prado se bo moral soočiti z obtožbami o tihotapljenju več kot 250 ton kolumbijskega kokaina z ekvadorske obale do srednje Amerike in nato naprej do ZDA.

