Vroče pri vrhu: Rusi skoraj ujeli Kanado, Slovenci ostali na istem mestu Sportal Po koncu olimpijskega turnirja je znana nova lestvica Mednarodne hokejske zveze (IIHF). Na prvem mestu, a le s petimi točkami pred novimi olimpijskimi prvaki Rusi, ostajajo Kanadčani. Tretji so Švedi, četrti Finci, Nemci so pridobili eno mesto in so sedmi. Slovenci so ostali na 15. mestu.

