Silovit potres na Papui Novi Gvineji zrušil stavbe in sprožil plazove RTV Slovenija Papuo Novo Gvinejo je stresel močan potres z magnitudo 7,5, ki je sprožil nekaj plazov, poškodoval stavbe in povzročil prekinitev v obratih za predelavo nafte in plina.

