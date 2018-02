Marquez in Honda z roko v roki do leta 2020 Ekipa Štirikratni svetovni prvak v elitnem motociklističnem razredu motoGP v letih 2013, 2014, 2016 in 2017, Španec Marc Marquez, je podpisal novo dveletno pogodbo z moštvom Honda Repsol do konca sezone 2020, je sporočila japonska ekipa.



