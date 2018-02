Zaušnica prve dame ZDA Melanie Trump soprogu Donaldu Trumpu: Prva dama ZDA javno povedala, kaj si mi topnews.si Prva dama Združenih držav Amerike Melania Trump je podprla učence – aktiviste srednje šole Marjory Stoneman Douglas, ki zagovarjajo strožje zakone o nadzoru nad orožjem. “Dotaknilo se me je, ko sem videla otroke po vsej državi, kako povzdigujejo svoje glasove, da bi spremenili stvari. Oni so naša prihodnost in si zaslužijo, da bi bil njihov…

Sorodno



















Oglasi Omenjeni Donald Trump

Internet

Melania Trump

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Borut Pahor

Zdenko Pavček

Jakov Fak

Anže Kopitar