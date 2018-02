Divje živali lahko v teh mrzlih dneh ogrozi že vsako vznemirjenje, prav tako jih nikar sami ne hrani 24ur.com Zaradi hudega mraza, globokega snega in pomanjkanja hrane so ogrožene tudi divje živali. Mraz je namreč pritisnil ravno proti koncu zime, ko so živali večino svojih maščobnih zalog že porabile. Biologi zato opozarjajo, da je zelo pomembno, da jih ne vznemirjamo, da ne porabljajo dodatne energije za beg. Pri hranjenju ptic pa je zelo pomembno, da se jih hrani s pravo krmo.

