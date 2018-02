Enostavnejše in cenejše nakupovanje prek spleta Delo Ljubljana – Podjetje Eligma, ki ga je družba BTC soustanovila s skupino mladih strokovnjakov, razvija novo spletno platformo, ki bo poenostavila, pospešila in stroškovno optimizirala spletne nakupe po vsem svetu. Istoimenska platforma obeta popolnoma novo, boljšo in tehnološko napredno potrošniško izkušnjo, ki bo uporabnikom s pomočjo umetne inteligence in tehnologije veriženja podatkovnih bloko

Oglasi Omenjeni blockchain

BTC

Ljubljana

Spletna prodaja Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Aleksander Čeferin

Blaž Kavčič

Zlatko Zahovič

Jan Oblak