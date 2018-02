Tri desetletja od slovesa velikega Franeta Milčinskega - Ježka RTV Slovenija "To, da me imajo ljudje radi, je največ vredno. To je veliko priznanje, ki ga niti Prešernova nagrada ne more preplačati," je nekoč dejal Frane Milčinski - Ježek, veliki umetnik, človek z izjemnim . . .

Sorodno Oglasi