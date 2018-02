VIDEO: Dekleti do neprecenljivih izkušenj 24ur.com Slovenska para v odbojki na mivki (Tjaša Jančar – Tjaša Kotnik in Nejc Zemljak – Danijel Pokeršnik) sta zaključila z nastopi na petzvezdičnem majorju v Fort Lauderdalu. Izpadli so v uvodnem krogu kvalifikacij, a pridobili prepotrebne izkušnje.

