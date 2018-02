V Metliki, Suhorju in Novem mestu so se zatresla tla Dolenjski list Včeraj ob 20.03 so po podatkih Urada za seizmologijo Agencije RS za okolje seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,2 v bližini Metlike, 73 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Metlike, Suhorja in Novega mesta. Ocenjujemo, da intenziteta potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-9 ...

