Zadnji dan za napoved lanskih najemnin, dobičkov in obresti Dnevnik Vsi, ki so lani prodali vrednostne papirje in investicijske kupone, imajo le še danes čas za oddajo napovedi za odmero kapitalskih dobičkov. Danes je tudi rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti ter od odsvojitve izvedenih finančnih...

