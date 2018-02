Znani maskoti OI 2020 v Tokiu Sportal Prireditelji letnih olimpijskih iger v Tokiu 2020, te bodo na sporedu med 24. julijem in 9. avgustom, so izbrali maskoti za igre. Gre za futuristični podobi, ki spominjata na stripe manga, z velikimi poudarjenimi očmi, izbrali pa so jih japonski šolarji.

