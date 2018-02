Svetišče Božjega groba spet odprto Radio Ognjišče

V Jeruzalemu so zgodaj zjutraj znova odprli baziliko Božjega groba, ki stoji nad krajem, kjer je bil pokopan Jezus Kristus. Zaprta je bila od nedelje opolne iz protesta proti novim davkom in drugim ukrepom, s katerimi so izraelske mestne oblasti zaostrile že tako težke razmere, v katerih živijo krščanske skupnosti. Varuhi Božjega groba in drugih svetišč v Jeruzalemu upajo, da bodo oblast...

Sorodno





Oglasi Omenjeni Izrael Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Karl Erjavec

Zoran Janković

Anže Kopitar

Janez Janša