Janković s pritožbo na vrhovnem sodišču nad ugotovitve KPK SiOL.net Iz Odvetniške družbe Čeferin, ki zastopa ljubljanskega župana Zorana Jankovića v zvezi z ugotovitvami KPK o njegovem premoženjskem stanju, so sporočili, da so na vrhovno sodišče vložili pritožbo na odločitev upravnega sodišča, ki je zavrnilo Jankovićevo tožbo proti KPK. Prav tako so podali predlog za revizijo postopka.

Sorodno

















Oglasi