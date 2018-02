Na dan žena "dekletom poklonili njihovo najljubše darilo – šoping". "Gre za nizkoten predsodek" SiOL.net Študentska organizacije univerze v Ljubljani (ŠOU) je na 8. marec, dan žena, organizirala izlet v avstrijski Seiersberg, v trgovino Primark. Zaradi tega pa so bili deležni kritik, da gre za pokroviteljski odnos do žensk. Sami trdijo, da dogodek ni poskus praznovanja mednarodnega dneva žena, ampak le rezultat povpraševanja po tovrstnem izletu. "To je burleskno," pravi sociologinja Nika Kovač.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Avstrija

Ljubljana

Niko Kovač Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Karl Erjavec

Zoran Janković

Anže Kopitar

Janez Janša