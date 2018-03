Primc in Kangler med drugim obljubljata 200 evrov letnega univerzalnega otroškega dodatka 24ur.com Združena desnica na prvo mesto postavlja družino in pravno državo. Zaradi nizkega števila otrok se država spopada s pomanjkanjem delovne sile in nevzdržnim pokojninskim sistemom, je ponazoril Aleš Primc.

