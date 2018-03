Korupcije osumljenega Netanjahuja in njegovo ženo je več ur zasliševala policija Reporter Izraelska policija je včeraj zaradi obtožb korupcije več ur zasliševala izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in njegovo ženo Saro. Netanjahu je obtožbe že zanikal in zavrnil pozive k odstopu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Premier in njeg

Sorodno



Oglasi