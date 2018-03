Velike mačke - plenilci, ki so med najbolj ogroženimi prosto živečimi vrstami Dnevnik Danes obeležujemo svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. Ta je letos posvečen velikim mačkam, plenilcem, ki so med najbolj ogroženimi prosto živečimi vrstami. Ta dan pa hkrati vabi vse, da te živali spoznajo in poskrbijo za...

Sorodno







Oglasi Omenjeni Združeni narodi Najbolj brano Osebe dneva Borut Božič

Žan Košir

Andrej Šporn

Jure Košir

Rok Marguč