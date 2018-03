Poznanj – V poljskem mestu Poznanj na zahodu države se je davi porušila stanovanjska hiša. Umrli so najmanj štirje ljudje, najmanj 20 jih je bilo poškodovanih. Preden se je štirinadstropna hiša porušila, je odjeknila eksplozija zaradi uhajanja plina, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Tri nadstropja hiše so se po eksploziji porušila. Gasilci so izpod ruševin potegnili trupla najmanj štirih sta