Stoch se je poigral s konkurenco, Damjan najboljši med skromnimi Slovenci Sportal Zmagovalec posamične tekme v Lahtiju je vodilni v skupnem seštevku Kamil Stoch. Na zmagovalnem odru sta se mu pridružila še Markus Eisenbichler, ki je za Stochom zaostal že 28 točk, in Stefan Kraft. V finalu smo videli led dva Slovenca. Jernej Damjan je bil 11., Tilen Bartol pa 30. Anže Lanišek, Nejc Dežman in Domen Prevc so bili prekratki za finale.

Sorodno









































Oglasi