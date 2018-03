V Žireh podelili prva državna naslova Sportal V Žireh se je zaključilo prvo državno prvenstvo v odbojki na snegu, naslova slovenskih prvakov pa so se veselili Tadej Boženk in Anže Bahč ter Bernarda Baron in Meta Grbec. Najboljši odbojkarji so se poleg lovorike veselili tudi uvrstitve na evropsko prvenstvo.

