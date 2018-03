Na Zagrebdoxu slavil Talal Derki Dnevnik Najboljši film mednarodnega tekmovalnega programa letošnjega festivala dokumentarnega filma Zagrebdox je med 21 produkcijami postal O očetih in sinovih (Of Fathers and Sons) sirskega režiserja Talala Derkija. V regionalnem programu je posebno...

Sorodno

Oglasi