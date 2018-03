Pobirala prispevke za gluhe Dnevnik V soboto v dopoldanskem času so policisti prejeli prijavo, da dva tujca na tržnici Koseze pobirata prostovoljne prispevke za gluhe osebe. Policisti so na kraju zalotili 27 in 29-letna romunska državljana, ki sta imela pri sebi mapo in list papirja z...

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Borut Pahor

Janez Šušteršič

Janez Janša

Anže Logar