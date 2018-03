Zastaral je že peti postopek zoper koprskega župana Popoviča Reporter Potem ko so Borisu Popoviču po več poskusih konec januarja le vročili obsodilno sodbo zaradi poslov koprske občine na Lazaretu in se je župan nanjo pritožil, je primer zastaral, še preden so o njem odločili višji sodniki, danes poročajo Primorske novice.

