Štrukelj: Do cilja bo potrebne še veliko volje SiOL.net Vladna pogajalska skupina je danes nadaljevala pogajanja s šolskim sindikatom Sviz. Ker vsebine pogajanj še vedno ne razkrivajo, so v izjavi za javnost ostali zgolj pri ocenah o napredku pogajanj. Strinjajo se, da so določen napredek dosegli, a na sindikalni strani ocenjujejo, da bo potrebne še zelo veliko volje, da bi lahko dosegli cilj.

