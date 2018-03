Predsednik republike Borut Pahor je danes v predsedniški palači sprejel dijake Gimnazije Nova Gorica in klasičnega liceja Dante Alighieri Gorica, ki sodelujejo v mednarodnem projektu Eno mesto - dva naroda. Dijaki so Pahorju predstavili svoja razmišljanja o meji, miru, prihodnosti in sožitju dveh narodov, so sporočili iz urada predsednika.