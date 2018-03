Slovenska idila na Poljskem, padajo rekordi #video Sportal Tomaž Kavčič izbira zadnje kandidate za selektorski debi 23. marca na prijateljski tekmi proti Avstriji v Celovcu. Robert Berić in Zlatko Dedić sta dosegla dva zadetka, Andraž Šporar, Benjamin Verbič in Nemanja Mitrović so se razveselili prvega zadetka na Slovaškem, v Ukrajini in na Poljskem, Antonio Mlinar Delamea je novo sezono lige MLS začel z rdečim kartonom, Jan Oblak pa je z Atleticom ostal ...

