Na območju Idrije pogrešajo 37-letnega moškega SiOL.net Policija je bila v ponedeljek zvečer obveščena o pogrešanem 37-letnem moškem na območju Idrije. Policisti so takoj po prijavi začeli izvajati aktivnosti za izsleditev pogrešanega moškega na širšem območju Idrije, vendar ga kljub intenzivnemu iskanju vse do zgodnjih jutranjih ur še niso izsledili, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

