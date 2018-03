Na Slovaškem se po umoru novinarja stopnjuje pritisk na premierja in ministra SiOL.net Slovaški premier Robert Fico in notranji minister Robert Kalinak se po umoru preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka spopadata z vse več pozivi k odstopu. Med drugim so ju k temu danes pozvali pravosodna ministrica Lucia Žitnanska in organizatorji protestov zaradi umora. Vladajoča stranka Smer-SD je zatrdila, da ima Fico njeno polno podporo.

