Prepovedali obiske na ljubljanskem oddelku za nefrologijo Dnevnik Zaradi večjega pojava respiratornih okužb, vključno z gripo, in neupoštevanja navodil obiskovalcev so na oddelku za nefrologijo interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana začasno prepovedali obiske, so danes sporočili iz UKC

