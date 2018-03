Za dosledno razmejitev medicine in zdravilstva Dnevnik Slovenska medicinska akademija, ki predstavlja strokovni vrh zdravniškega društva, je za nedvoumno in dosledno razmejitev alopatske oziroma uradne medicine in zdravilstva. Predsednik akademije Pavel Poredoš je zato ukvarjanje zdravnikov tudi z...

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Robert Kristan

Andrej Hebar

Zlatko Zahovič

Miro Cerar