Štiri leta ni izplačeval plač in plačal socialnih prispevkov 150 delavcem Slovenske novice CELJE – Kriminalisti celjske policijske uprave so v dlje časa trajajoči in obsežni kriminalistični preiskavi uspešno preiskali več kršitev delovnopravne zakonodaje.

Sorodno















Oglasi Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Karl Erjavec

Luka Dončić

Katja Višnar