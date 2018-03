Cape Town letos še ne bo ostal brez vode Dnevnik Južnoafriške oblasti so za turistično metropolo Cape Town letos že večkrat napovedale in prestavile t. i. dan nič, ko naj bi mesto zaradi najhujše suše v zgodovini države ostalo povsem brez vode. Danes pa so sporočile, da do tega vendarle ne bo...

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Karl Erjavec

Luka Dončić

Katja Višnar