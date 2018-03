Frančić, LNG Hrvatska: Gradnja kopenskega terminala za UZP bo odvisna od trga Energetika.NET Čeprav naj bi plavajoči terminal za utekočinjen zemeljski plin (UZP) začel obratovati že v prvih dneh leta 2020, je časovnica druge faze projekta – gradnje kopenskega terminala za UZP – še neznana in bo odvisna od velikosti in razvoja trga, je v sredo na Plinski konferenci za srednjo in vzhodno Evropo v Zagrebu dejal direktor projektne družbe LNG Hrvatska Goran Frančić. Po drugi strani pa je Davor Grčević, prvi mož luksemburškega Gasfin Group, mnenja, da plavajoči terminal ni potreben.

