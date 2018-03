Dva napada z nožem na Dunaju, huje ranjeni štirje ljudje RTV Slovenija Neznanec je zvečer v dunajskem okrožju Leopoldstadt blizu parka Prater z nožem napadel in huje poškodoval tričlansko družino - očeta, mati in 17-letno hčer. Vsi trije so v smrtni nevarnosti.

