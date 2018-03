Vajdi 14, Bagariju 12 let zapora za uboj v sostorilstvu Dnevnik Franc Vajda in Andrej Bagari sta kriva. Ptujsko sodišče ju je obsodilo na 14 oziroma 12 let zapora, ker sta junija lani v sostorilstvu ubila Srečka Marina. Sodba še ni pravnomočna, obsojenca ostajata v priporu.

